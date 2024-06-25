Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik abonelik işlemleri, satış, faturalama ve tahsilat hizmeti veren Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, çiftçilere yönelik hizmetlerini genişletti. Sezon açılış ve kapanışlarını bulundukları yerden, yalnızca çağrı merkezini arayarak yapabilecek olan çiftçiler aynı zamanda anlaşmalı bankaların avantajlı ödeme seçeneklerinden de yararlanabilecek.

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, tarımsal sulama sezonu kapsamında çiftçilere özel yenilikçi hizmetler geliştirdi. Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Cihan Tunç Ertunç, tarımsal sulama abonesi olan çiftçilere yönelik hizmetleri hakkında bilgi verdi. Tarımsal sulamanın dönemsel olması dolayısıyla aboneliğinin farklı olduğunu söyleyen Ertunç, “Tarımsal sulama sezonu her yıl mayıs-haziran aylarında başlayıp ekim-kasım aylarında sona erer. Trafolu tarımsal sulama abonelerimiz kış döneminde sulama yapmadıkları için aboneliklerini dönemsel olarak açıyor ve sezon bitiminde de kapatıyor. Çünkü abonenin enerji kullanımı olmasa dahi trafolar enerji harcamaya devam ediyor. İşte ‘trafo boşta kaybı’ olarak adlandırılan bu durum nedeniyle abonelikler dönemsel açılıyor ve böylece tarımsal sulama abonelerimiz kullanmadıkları elektrik için fatura ödemek durumunda kalmıyor” dedi.

Trafo açılış-kapanış işlemlerinin bu zamana kadar faaliyet gösterdikleri 5 ilde bulunan 18 Müşteri Hizmet Merkezi’nden yapıldığını hatırlatan Ertunç şöyle devam etti: “Yaptığımız geliştirme ile artık tarımsal sulama abonelerimiz merkezlerimize gelmeden, 0850 933 3 999 numaralı çağrı merkezimizi arayarak sezon açılış ve sezon kapanış başvurularını bulundukları yerden rahatlıkla yapabiliyor.”

“Üç banka ile anlaştık, diğer bankalarla görüşmelerimiz devam ediyor”

Tarımsal sulama abonelerine avantajlı ödeme seçenekleri sağlayabilmek için üç banka ile anlaşma yaptıklarını da açıklayan Ertunç, “Yaptığımız görüşmeler neticesinde Denizbank Üretici Kart, İş Bankası İmece Kart ve Yapı Kredi Verimli Kart sahibi olan tarımsal sulama abonelerimize avantajlı ödeme seçenekleri sunuluyor. Abonelerimiz bu dönemde kullandıkları elektriğin faturasını anlaşmalı bankaların internet şubelerinden, otomatik ödeme talimatı vererek veya ATM’lerden kolayca yapabilir. Bu konuda diğer bankalar ile görüşmelerimiz de devam ediyor” diye konuştu.

Ertunç, anlaşmalı bankaların yanı sıra elektrik faturası ödemelerinin tüm PTT şubelerinden ve anlaşmalı N Kolay bayilerinden de yapılabildiğini ifade etti.