2024'te geçerli olacak asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve emekli maaşı zammına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde Gazeteci Cem Küçük, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmüştü. Görüşme sonrasında asgari ücretin 17 bin TL olacağını söyleyen Cem Küçük'ten yeni bir açıklama geldi.

Cem Küçük, belli olan yeni 2024 asgari ücreti sonrası 2024 emekli maaşı tahmini ile 2024 memur maaşı tahmini yaptı. Cem Küçük sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Özellikle en düşük maaş alan emeklilere Temmuz ayında zam yapılmadı. 7.500 TL almaya devam ettiler. Gelen haberlere göre yeni en düşük emekli maaşının 11.500 TL ile 12.000 TL arasında olması bekleniyor." ifadelerine yer verdi.

Küçük'ün tahminine göre en düşük memur maaşı 31 bin TL olacağını söyleterek konuşmasını şöyle sürdürdü: “En düşük öğretmen maaşı 39 bin TL olacak. Polis maaşı ise 43 bin TL olacak. Daha da fazla olsun, haklarıdır. En düşük memur maaşı 31 bin TL olacak. Özellikle medya sektöründe en az bu zam kadar zam yapılmalı ve kimse mağdur olmamalı.”