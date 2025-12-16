Türkiye'nin tartışmasız en büyük mobilya üretim merkezi olan İnegöl'de kira fiyatları tarihinde ilk kez düşüşe geçti. Yüksek kiralar nedeniyle ezilen esnaflar, üretimleri durdurmamak için direnmeye devam ediyor. Kira noktasında yer sahiplerine yapılan baskılar meyvesini vermeye başlarken, kira almakla zorlanan yer sahipleri geri adım atmaya başladı.

Kira artışında ısrarlı olanların yerleri ise tek tek boşaltılıyor.

2026 yılında enflasyonun %30'lar seviyesinde olmasına rağmen işyeri kiralarının bu yıl aynı kalması ya da kısmi artması bekleniyor. Özellikle Organize sanayi bölgesi ile mobilya sanayi bölgelerinde boşaltılan işyerlerinde aylardır kiralık tabelaları asılı olmasına rağmen, tutulmaması da kiraların düşüşe geçmesinde etkin bir rol oynadı.

İnegöl'de gerçek değerinin üzerinde kira ödeyen esnaf ise mobilya satışında rekabet anlamında zorluklar çekmeye başlamıştı.

Kiraların maliyetleri ciddi anlamda arttırması nedeniyle, İnegöl'de mobilya fiyatları diğer illerde üretilen mobilyalara oranla daha pahalı duruma gelmişti. Kiraların düşüşü ile birlikte rekabet gücünün yeniden artması bekleniyor.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ