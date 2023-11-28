AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI BELLİ OLDU

Türk-İş 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının Kasım ayı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir aile için açlık sınırı 14 bin 25 TL’ye yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 45 bin 686 TL’ye çıktı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 18 bin 239 TL’ye yükseldi

GIDA ENFLASYONUNDA YAVAŞLAMA

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,49 oranında gerçekleşti. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 80,12 oldu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI BAŞLIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücret Ocak 2024 zammı oranını belirlemek için 1 Aralık’ta bir araya gelecek. 15 kişiden oluşan komisyon üyeleri yaklaşık 1 aylık bir toplantı maratonunun ardından Ocak 2024 zammı oranını ve asgari ücret rakamını açıklayacak.

BAKANLIK EN UYGUN ASGARİ ÜCRET İÇİN ÇALIŞMA YAPIYOR

Masada enflasyon oranlarının kriter olarak yer alması bekleniyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜİK'in enflasyon verilerine ek olarak işçi, işveren dahil tüm kamuoyunda anket ve saha çalışmalarını gerçekleştirerek en uygun asgari ücret düzeyinin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Görüşmelerde işçi temsilcisi Türk-İş’in ise geçmiş dönemlerde olduğu gibi açlık sınırını kırmızı çizgi olarak belirterek masaya oturması bekleniyor. Pazarlıkların ise en az bu rakamdan başlayabileceği ifade ediliyor. Yeni asgari ücretin ise enflasyon tahminlerine göre 16-17 bin TL aralığında bir rakama tekabul edeceği konuşuluyor.