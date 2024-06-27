Dr. Alan Shoemaker'ın uluslararası bir sempozyumda Covid-19 aşıları hakkında yaptığı açıklamalar, tıp dünyasında geniş yankı buldu. Dr. Shoemaker, aşıların "ölümcül" etkiler yaratabileceğini iddia ederek, aşılanan bireylerin %5 ila %9'unda kalp hasarının oluştuğunu ve bu durumun milyonlarca insanın ölümüne neden olabileceğini öne sürdü.

Aşılar Kalp Krizi Riskini Artırıyor

Shoemaker, Covid-19 aşısı olan kişilerde kalp hasarının yaygın olduğunu ve bunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Shoemaker'a göre, her bir milyon kişiden 50 bin ila 90 bin kişinin ölüm riski taşıdığı, aşı sonrası kalp krizi geçirenlerin yarısının 5 yıl içinde, %75'inin ise 10 yıl içinde öleceği iddia edildi.

Tıp Camiasından Gelen Tepkiler

Bu açıklamalar, tıp camiasında büyük tepkilere neden oldu. Uzmanlar, Shoemaker'ın iddialarının bilimsel verilere dayanmadığını ve aşı karşıtı propagandaya hizmet ettiğini belirtti. Birçok tıp uzmanı, Covid-19 aşılarının yararlarının risklerinden çok daha fazla olduğunu vurgulayarak, Shoemaker'ın iddialarını sert bir şekilde eleştirdi.

Bilimsel Dayanağı Olmayan İddialar

Uzmanlar, aşıların kalp krizi riskini artırdığına dair sağlam bir kanıt bulunmadığını belirtti ve Shoemaker'ın açıklamalarının halkı yanıltabileceği ve aşı karşıtlığını teşvik edebileceği konusunda uyardı. Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana, aşıların milyonlarca insanın hayatını kurtardığı ve virüsü kontrol altına almakta önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor.

Aşıların Hayati Rolü

Pandemi Çin’in Wuhan eyaletindeki ilk vakalardan bu yana üç yılı aşkın süredir devam ediyor. Bu süreçte Covid-19, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Aşılar, pandemiyi kontrol altına almada en etkili yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor. Aşıların uzun vadeli etkileri hala tartışma konusu olsa da, tıp dünyasının büyük bir kısmı, aşıların virüsle mücadelede oldukça başarılı olduğu konusunda hemfikir.