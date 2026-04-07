Olay saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Cankız E.(19) isimli genç kız, aşık olduğu A.M.(25) isimli erkeğin sevgilisi olduğu öne sürülen Sinem Y.(17)’yi konuşmak için Ankara Caddesi’ne çağırdı. Evinden çıkarak buluşma noktasına giden Sinem Y. ile Cankız E. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iki genç kız birbirini bıçaklayarak yaraladı. Cankız Ç. olay yerinden yaralı halde kaçarken, bacağından bıçaklanan Sinem Y. yakındaki bir büfeye sığındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sinem Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Cankız E. ise yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta sokakta yürürken ekipler tarafından bulunarak polis aracıyla özel bir hastaneye götürüldü.

Sinem Y.'nin annesi Birgül B., ambulansla hastaneye getirilen kızına, "Bir şey olmaz değil mi? Gerizekalısın kızım gitme dedim sana. Geberteceğim oğlum. Annecim iyi misin?" dedi. Yaralı genç kız ise annesine "Bağırma bana" diyerek tepki gösterdi.

Cankız E. Tedavisinin ardından Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüpheli Cankız E., ifadesinde, "Cadde üzerinde buluştuk. Önce o beni bıçakladı. Bende o sırada elindeki bıçağı alıp kendimi korumak için bıçakladım." dediği öğrenildi. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Sinem Y.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.