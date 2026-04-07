Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde 4 Aile Hekimliği Birimli Aile Sağlığı Merkezi Binası Yapımı için Bağış Protokolü imzalandı. Bursa Valiliğinde düzenlenen imza törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, İnegöllü iş insanı Fahrettin Tayyar ve çocukları katıldı.

20 MİLYON TL’YE MAL OLACAK

Yeni yapılacak olan sağlık ocağına, İş İnsanı Fahrettin Tayyar’ın merhum olan anne ve babasının ismi verilecek. Hanife-Ahmet Tayyar Sağlık Ocağı’nın 20 milyon TL’ye mal olacağı öğrenildi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, imza töreninde yaptığı açıklamada, “Hayırsever Fahrettin Tayyar’a sağlık alanına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İş insanı Fahrettin Tayyar ise "Kardeşim Adem Tayyar ve aile fertlerimizle aldığımız karar sonrası, anne ve babamızın ismini yaşatmaya karar verdik. Çok yakın zamanda Sağlık Ocağı inşaatımızı başlatacağız. Bu süreçte bize destek olan Bursa Valimiz Erol Ayyıldız’a, İnegöl Kaymamamız Eren Arslan’a, İnegöl Belediyemize ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne ailemiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.