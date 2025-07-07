Olay, Osmangazi ilçesi Mutlular Mahallesi’nde gerçekleşti. Asker uğurlaması için toplanan kalabalık, tüfeklerle havaya defalarca ateş açtı. Havaya açılan ateş mahallede korku ve paniğe neden oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan E.B., K.K., H.D. ve P.İ.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 6 adet av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Zanlılar hakkındaki tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA