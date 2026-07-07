Kaza Ertuğrulgazi mahallesi Ahsen ile Divan sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Sokakta seyreden sürücü Erdal A.(41) yönetimindeki 41 AJY 923 plakalı motosiklet, diğer sokaktan çıkan Sürücü Arzu Y.(28) yönetimindeki 16 KMG 33 plakalı araca çarpmamak için aniden fren yaptı.

Savrulan motosiklet devrildi. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.