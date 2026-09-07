ATLAR İÇİN TALAŞ (ALTLIK) SATIN ALINACAKTIR

ATLAR İÇİN TALAŞ (ALTLIK) ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1562335

1- İdarenin 1.1. Adı : KARA KUVVETLERİ EĞİTİM VE DOKTRİN KOMUTANLIĞI ASKERİ VETERİNER OKULU VE EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI 1.2. Adresi : GENÇALİ MH. ATATÜRK CD. NO:96A İÇ KAPI NO:1 GEMLİK/BURSA 1.3. Telefon numarası : 02245190210 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 22.09.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Gençali Mah. Atatürk Cad. 16600 / Gemlik / BURSA

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : ATLAR İÇİN TALAŞ (ALTLIK) ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 140.000 Kg. (KKKTEKŞ-T-1042 Ç Atlar İçin Talaş (Altlık) Teknik Şartnamesine göre Tip-2: Preslenmiş Çam Talaşı )

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : As.Vet.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı Taşınır (Tüketilebilir) 668 Mal Saymanlığı Depoları Gemlik / BURSA 3.4. Süresi/teslim tarihi : Alımı yapılacak Atlar İçin Talaş (Altlık) sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (Otuz) takvim günü içerisinde defaten As.Vet.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı Taşınır (Tüketilebilir) 668 Mal Saymanlığı Depolarına teslim edilecektir. 10.3.2. Teslimatının son günü resmi tatil veya hafta sonu tatiline denk gelirse müteakip ilk iş gününde teslimat yapılabilecektir. Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Teslimatlar mesai saatlerinde yapılır. 10.3.3. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar (Red edilme hali hariç) yükleniciye geri verilmeyecektir. 10.3.4. Teslim süresine muayenede geçen süreler dâhil değildir. Muayenede geçen süre malın ilgili birliğe teslim edildikten sonra yüklenicinin muayene ve kabul işlemlerine başlanması için idareye yazılı olarak müracaat ettiği tarih ile muayene raporunun yükleniciye tebliğ tarihine kadar devam eden süredir. 10.3.5. Yüklenici getirdiği malın Red edilmesi halinde Red edilen malın yerine kalan teslim süresi içinde sözleşmenin 30.1.1.4. maddesinde belirtilen esaslarda 1 (bir) defa, ayrıca yüklenicinin işi normal sürede tamamlayamadığı için idare tarafından çekilecek ihtarlı süre içinde 1 (bir) defa yeni mal getirebilecektir. İhtarlı sürede mal teslim edilmesi ve teslim edilen malın reddedilmesi durumunda, redde karşı mal teslimi yapılamayacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.