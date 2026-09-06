Ani görme kaybının göz damarlarındaki tıkanıklıklardan retina sorunlarına, optik sinir hastalıklarından inmeye kadar birçok ciddi nedene bağlı gelişebileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mert Hakan Şimşek, görmenin saniyeler veya günler içerisinde kısmen ya da tamamen kaybedilmesinin tıbbi açıdan acil durum olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Şimşek, özellikle aniden gelişen görme kayıplarında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirterek, "Dinlenince geçer diye beklemek kalıcı görme kaybına neden olabilir" uyarısında bulundu.

Ani görme kaybının birkaç saniye ile birkaç gün arasında gelişebildiğini belirten Şimşek, görüşün bir kısmının veya tamamının kaybedilebildiğini ifade etti. Bazı nedenlerin geçici olabileceğini ancak birçok durumda kalıcı hasarın önlenebilmesi için hızlı müdahalenin önem taşıdığını söyledi.

"Gözün inmesi olarak değerlendirilebilir"

Ani görme kaybının en ciddi nedenlerinin başında gözün beslenmesini sağlayan damarlardaki tıkanıklıkların geldiğini belirten Şimşek, retinal arter tıkanıklığının saniyeler içerisinde ağrısız görme kaybına yol açabileceğini söyledi.

Retinal arter tıkanıklığının "gözün inmesi" olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Şimşek, retinaya kan taşıyan ana arterin tıkanması sonucu ani görme kaybı meydana geldiğini kaydetti.

Retinal ven tıkanıklığının ise kanın gözden geri dönmesini sağlayan damarlarda meydana geldiğini belirten Şimşek, bu durumun özellikle yüksek tansiyon ve diyabet hastalarında görülebildiğini söyledi.

60 yaş üzerindekilerde "dev hücreli arterit" riski

Özellikle 60 yaş üzerindeki kişilerde görülebilen dev hücreli arteritin de ani görme kaybına neden olabileceğini aktaran Şimşek, damar duvarlarının iltihaplanması sonucu ortaya çıkan hastalığa şakak ağrısı ve çiğneme sırasında güçlük gibi belirtilerin eşlik edebileceğini ifade etti.

"Işık çakmaları ve perde inmesi retina dekolmanının habercisi olabilir"

Ani görme kaybının bir diğer önemli nedeninin retina sorunları olduğuna dikkat çeken Şimşek, retina dekolmanında gözün arka kısmındaki ışığa duyarlı retina tabakasının yerinden ayrıldığını söyledi.

Şimşek, retina dekolmanının genellikle ışık çakmaları ve uçuşan cisimler görülmesiyle başlayabileceğini, ilerleyen süreçte ise kişinin görüşünün önüne perde inmiş gibi bir görüntü oluşabileceğini belirtti.

Vitreus kanamasında ise gözün içerisindeki jölemsi sıvıya kan sızdığını ifade eden Şimşek, bu durumun özellikle diyabete bağlı damar hasarları ve kanamalar sonucunda ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Göz hareketleri sırasında ağrıya dikkat

Optik sinir ve nörolojik hastalıkların da ani görme kaybına yol açabileceğini belirten Şimşek, optik nevritin görüntüyü beyne taşıyan optik sinirde meydana gelen iltihaplanma olduğunu söyledi.

Optik nevritin çoğunlukla tek gözde ortaya çıktığını ve göz hareketleri sırasında artan ağrının eşlik edebildiğini aktaran Şimşek, rahatsızlığın Multiple Skleroz (MS) hastalığının ilk belirtilerinden biri olabileceğini ifade etti.

Beynin görme merkezini besleyen damarlarda meydana gelen tıkanıklıkların da görme kaybına neden olabileceğine dikkat çeken Şimşek, inme durumunda her iki gözün belirli bir görme alanında ani kayıp meydana gelebileceğini söyledi.

Şiddetli göz ağrısı, bulantı ve kızarıklık varsa dikkat

Akut glokom krizinin de acil müdahale gerektiren durumlardan olduğunu vurgulayan Şimşek, göz içi basıncının aniden yükselmesiyle şiddetli göz ağrısı, bulantı, kusma, gözde kızarıklık ve ışıkların çevresinde gökkuşağı şeklinde halkalar görülmesi gibi belirtilerin ortaya çıkabileceğini belirtti.

Kimyasal yanıklar ve göze alınan şiddetli darbelerin de korneada hasara ve görme kaybına neden olabileceğini ifade eden Şimşek, bu tür durumlarda da vakit kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

"Geçmesini beklemeyin"

Ani görme kaybında yapılması gerekenlere ilişkin uyarılarda bulunan Şimşek, kişinin şikayetin kendiliğinden geçmesini beklememesi gerektiğini vurguladı.

Şimşek, "Ani görme kaybında vakit kaybedilmemeli. ’Dinlenince geçer’ düşüncesiyle beklemek kalıcı görme kaybına yol açabilir. Kişi kendi başına göz damlası veya başka bir ilaç kullanmamalı. En kısa sürede göz hastalıkları uzmanının bulunduğu bir sağlık kuruluşuna veya tam teşekküllü acil servise başvurulmalı" dedi.

"Geçici görme kaybı inmenin habercisi olabilir"

Birkaç dakika süren ve ardından kendiliğinden düzelen geçici görme kaybının da ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Şimşek, "Amaurosis fugax olarak adlandırılan geçici görme kaybı çoğunlukla karotis damarından kopan küçük bir pıhtının göz damarını kısa süreli tıkaması sonucu meydana gelebilir. Görmenin yeniden düzelmesi, durumun önemsiz olduğu anlamına gelmez. Büyük bir inmenin habercisi olabileceğinden gerekli nörolojik ve kardiyolojik değerlendirmeler yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Stres de gözleri etkileyebiliyor

Yoğun stresin doğrudan her ani görme kaybının nedeni olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Şimşek, stresin "santral seröz koriyoretinopati" olarak bilinen ve retina altında sıvı birikmesiyle seyreden rahatsızlığı tetikleyebileceğini söyledi.

Şimşek, bu rahatsızlıkta genellikle tam görme kaybından ziyade kişinin merkezi görüşünde bulanıklık veya karanlık bir alan oluşabileceğini belirterek, görmede aniden meydana gelen değişikliklerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.