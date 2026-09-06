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Öte yandan, kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Olay Elmadağ ilçesi, Lalabel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale istikametinden Ankara istikametine giden 06 FA 6643 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun karşısına geçip 06 AGS 490 plakalı otomobil ve 19 SP 990 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 06 AGS 490 plakalı otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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