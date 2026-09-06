Menemen İlçe Stadyumunda saat 19.00'da başlayan mücadele baştan sona kadar konuk ekip Kafkasspor'un üstünlüğü ile oynandı.

Karşılaşma da ilk gol sesi 18. dakikada geldi. Menemen FK kalesini ablukaya alan İnegöl Kafkasspor, Doğukan İnci ile öne geçti.

32. dakika ise ev sahibi ekip gole karşılık verdi. Duran toptan golü kaydeden isim Eyüp Poyraz oldu. 1-1

Dakikalar 32'yi gösterdiğinde ise Kafkasspor kalecisi Mustafa Güngör'ün defasında topla buluşan Doğukan İnci hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti. İlk yarı bu skorla sona erdi.



Karşılaşmanın 2. yarısında da etkin olan taraf İnegöl Kafkasspor'du.

49. dakikada Onur Toroman'ın baskısı sonucu rakibi zorlayan İnegöl Kafkasspor, Musa Kaan Pehlivan'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 1-3

Zeminin ağır olması nedeniyle sakatlıkların yaşandığı karşılaşma bu skorla sona erdi.

İnegöl Kafkasspor, İzmir Temsilcisi Menemen FK'yı yenerek tarihinde ilk kez oynadığı 2. ligin ilk maçında hanesine 3 puan yazdırdı.