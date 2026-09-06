Beyin sağlığını korumak için günlük yaşam alışkanlıklarının önemli rol oynadığını belirten Medicana International Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. M. Zülküf Önal, düzenli egzersizden kaliteli uykuya, sosyal ilişkilerden kalp-damar sağlığının korunmasına kadar pek çok faktörün bilişsel sağlığın korunmasında etkili olduğunu vurguladı. Prof. Dr. M. Zülküf Önal, Alzheimer hastalığının tek bir nedene bağlı gelişmediğini belirterek, "Alzheimer riskini tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da yaşam tarzımızda yapacağımız doğru tercihlerle riskimizi azaltabilir ve beyin sağlığımızı daha uzun süre koruyabiliriz. Haftada en az 150 dakika egzersiz yapmak, yeni bir dil öğrenmek, okumak ve yeni beceriler edinerek beyni aktif tutmak önemli. Sosyal ilişkileri sürdürmek ve tansiyon, kolesterol, kan şekeri ile kilo kontrolünü sağlamak da beyin sağlığının korunmasına katkı sağlıyor. Kalp-damar sağlığı ile beyin sağlığını birbirinden ayrı düşünmemek gerekiyor. Düzenli ve kaliteli uyku, sigaradan uzak durmak ve alkolü sınırlamak beyin sağlığı için önemli. İşitme ve görme kayıpları ihmal edilmemeli; beslenmede ise sebze, meyve, baklagiller, tam tahıllar, balık, zeytinyağı ve kuruyemişleri içeren Akdeniz tipi beslenme tercih edilmeli" dedi.

Vitamin ve mineral desteği önemli

Beyin sağlığının korunmasında yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra gerekli durumlarda vitamin ve mineral desteğinin de önemli olabileceğini belirten Prof. Dr. M. Zülküf Önal, özellikle B12, folat, D vitamini ve B1 gibi vitaminlerin yeterli düzeyde alınmasının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Önal, "B12, folat ve D vitamini başta olmak üzere bazı vitamin ve minerallerin yeterli düzeyde olması beyin sağlığı açısından önem taşıyor. Eksiklik veya yetersizlik tespit edildiğinde uygun vitamin desteğiyle bu eksikliklerin giderilmesi faydalı olabilir. Omega-3 ise özellikle balık tüketiminin yetersiz olduğu durumlarda beslenme desteği olarak düşünülebilir. Vitamin ve mineral desteğinin kişinin yaşına, beslenme düzenine ve ihtiyaçlarına göre planlanması en doğru yaklaşımdır" dedi.

Beyne yatırım sofrada başlıyor

Beyin sağlığını korumaya yönelik beslenme adımlarının yalnızca ileri yaşlarda ya da unutkanlık başladığında değil, çok daha erken dönemde atılması gerektiğine dikkati çeken Medicana International Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülşah Erhan ise şu bilgileri paylaştı:

"Alzheimer riskini tek bir besine veya takviyeye bağlamak yerine; kan şekeri kontrolünü destekleyen, damar sağlığını koruyan ve oksidatif stresin azaltılmasına katkı sağlayan Akdeniz tipi beslenme modelini yaşam biçimine dönüştürmek önemlidir. Sebze, meyve, kuru baklagil, tam tahıl, zeytinyağı ve kuruyemişlerin ağırlıklı olduğu; doymuş ve trans yağlardan zengin ultra işlenmiş ürünlerin sınırlandırıldığı bu modelde somon, sardalya, uskumru ve hamsi gibi yağlı balıklar EPA ve DHA kaynağı olarak öne çıkar. B12 için balık, et, yumurta ve süt ürünlerinden; folat için koyu yeşil yapraklı sebzeler ve baklagillerden yararlanılabilir. Liften ve polifenollerden zengin besinler de bağırsak mikrobiyotasını destekleyerek bütüncül yaklaşıma katkı sağlar. B12, folat ve D vitamini gibi öğeler ise eksiklik saptandığında kişiye özel değerlendirilmelidir. Çünkü takviyeler beslenmenin yerine geçmez; asıl yatırım, genç yaşlardan itibaren sofrada kurduğumuz sürdürülebilir düzendir."