İhtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı sürdüren Ataşehir Belediyesi Aşevi, yaklaşan kurban bayramı öncesinde hayırsever vatandaşların kurban bağışlarını kabul ediyor.

Her gün binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın sıcak yemek ihtiyacını karşılayan Ataşehir Belediyesi Aşevi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayırsever vatandaşların kurban bağışlarını bekliyor. Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurmaya devam eden Ataşehir Belediyesi Aşevi, makbuz karşılığı teslim aldığı kurban etlerini, ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırıyor.

“Gönül rahatlığı içinde bağışlarınızı yapabilirsiniz”

Hayırseverlere çağrıda bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Bu anlamlı günlerde bayramın bereketini ve mutluluğunu paylaşmanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sizler de, Aşevimize yapacağınız kurban bağışlarıyla ihtiyaç sahibi komşularımıza destek olabilirsiniz. Hayırsever vatandaşlarımız; gönül rahatlığı içinde Aşevimize bağışlarını yapabilir, ihtiyaç sahiplerinin sofralarının bayram sofrasına dönüşmesine katkı sağlayabilir ve bunun için diledikleri kadar bağışta bulunabilirler” açıklamasında bulundu.

Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar; Kurban Bayramı boyunca, kurban etlerini Atatürk Mahallesi Meriç Caddesi No:2/11 adresinde bulunan Ataşehir Belediyesi Aşevi’ne doğrudan ulaştırabilirler. Ayrıca detaylı bilgi almak ve kurban etlerini kendi adreslerinden aldırmak isteyen vatandaşlar, 09.00 - 17.00 saatleri arasında 0216 580 99 10 / 0530 325 24 27 numaralı telefon hatlarından aşevi ekipleriyle iletişim sağlayabilirler.