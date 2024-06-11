Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi, çocukları ve yetişkinleri zengin içerikli yaz kurslarıyla buluşturuyor. Sanatseverler, 23 branşta düzenlenecek kurslara, son başvuru tarihi olan 23 Haziran Pazar gününe kadar kayıt yaptırabiliyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde 23 branşta düzenlenen yaz kurslarına kayıtlar başladı. Sanatsal yeteneklerini geliştirmek ve yeni hobiler edinmek isteyen vatandaşlar, kurslara katılarak alanında uzman isimlerden sanat eğitimleri alabilecek. 7’den 70’e her yaştan sanatsevere hitap eden kurslar ile Gaziosmanpaşalıların sanatla iç içe bir yaz dönemi geçirmesi hedefleniyor.

Çocuklara Verimli Bir Yaz Tatili Fırsatı

Yaz sanat kurslarıyla aynı zamanda öğrencilere eğitici ve verimli bir yaz tatili geçirme fırsatı sunuluyor. Öğrencilerin, yoğun geçen bir eğitim-öğretim yılının stresini atarak, sosyalleşmeleri ve sanatsal yeteneklerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Yetenekleri erken yaşlarda tespit edilen çocuklar, sanat akademisi bünyesindeki profesyonel düzeyde eğitimlerle geleceğe hazırlanıyor.

Yetişkinler için branşlar: Bağlama, Bateri, Dublaj, Ebru, Elektro Gitar, Fotoğrafçılık, Gitar, Hüsn-i Hat, Kanun, Keman, Ney, Piyano, Resim, Senaryo Yazarlığı, Şan, Tezhip, Tiyatro, Ud, Yan Flüt, Diksiyon, Yağlı Boya Resim

Çocuklar için branşlar: Bağlama, Bateri, Ebru, Gitar, Hüsn-i Hat, Ney, Keman, Tiyatro, Piyano, Resim, Orff Müzik (3-6 yaş), Anne-Çocuk Oyun Atölyesi (18-48 ay arası)Anne-Çocuk Oyun Atölyesi (18-48 ay arası)

Başvuru ve kurs detayları:

Başvurular, Gaziosmanpaşa Belediyesinin e-belediye sistemi üzerinden online olarak yapılacak. Kayıt ekranında, tercih edilen branşların gün, saat, yaş aralığı ve diğer detayları görülebilecek. Başvuru esnasında istenen belgelerin (ikametgah belgesi, öğrenci belgesi ve nüfus kayıt örneği) E-Devlet sistemi üzerinden indirilerek, kayıt formunda ilgili bölüme yüklenmesi gerekiyor. 1 Temmuz’da başlayacak olan kurslar, 2 ay sürecek. Dersler haftada bir gün, 80 dakika olarak işlenecek.

Başvuru için: http://ebelediye.gaziosmanpasa.bel.tr