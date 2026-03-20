Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bayram dolayısıyla Tekirdağ'da düzenlenen program kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Tekirdağ Polisevi'nde Vali Recep Soytürk tarafından karşılanan Bakan Göktaş, burada düzenlenen bayramlaşma programında protokol üyeleri ve emniyet personeliyle bayramlaştı. Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün yanı sıra, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol katıldı.

Program sonrası değerlendirmelerde bulunan Göktaş, Tekirdağ'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Ramazan ayının ülke genelinde yoğun ve verimli geçtiğini belirtti. Bakanlık olarak Türkiye genelinde geniş bir kesime ulaştıklarını dile getiren Göktaş, 81 ilde toplam 610 bin haneye ziyaret gerçekleştirdiklerini ve özellikle dezavantajlı gruplar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini kaydetti.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Göktaş, yapılan ziyaretlerde ailelerin taleplerini yerinde dinlediklerini ve sunulan hizmetlere ilişkin geri bildirimler aldıklarını söyledi. Bayram sürecinde de sahada olacaklarını belirten Göktaş, özellikle ileri yaşta ve yalnız yaşayan vatandaşların ziyaret edileceğini ifade etti.

Bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli günler olduğuna dikkat çeken Göktaş, vatandaşlara aileleriyle birlikte vakit geçirmeleri ve geleneksel bayram ziyaretlerini sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Bakan Göktaş, program kapsamında Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla bir araya geldi, ardından yalnız yaşayan 80 yaşındaki Ünsel Çevik'i ziyaret etti.