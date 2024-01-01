Ataşehir’de alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, geçtiğimiz gün Ataşehir’de Esatpaşa Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasından alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüşürken, silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, polis ekipleri kaçan şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.