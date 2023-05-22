Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki yeşil alan çalışmalarını sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milleti’ne miras bıraktığı ancak yıllardır bakımsız kalan Atatürk Orman Çiftliği arazisi Ankaralıların keyifle vakit geçirebileceği yeni bir rekreasyon alanına dönüştürülüyor.

YAVAŞ: “ATA MİRASIMIZ ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’Nİ SİZLER İÇİN HAZIRLIYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü alan ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Başkan Mansur Yavaş, “Ata Mirasımız Atatürk Orman Çiftliği’ni sizler için hazırlıyoruz. Evcil hayvanlar parkı, spor alanları ve pek çok sosyal donatı ile değerlendirdiğimiz alanda ailelerinizle çok yakında doyasıya vakit geçirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

ADI DOĞAL YAŞAM VE ATATÜRK ÇOCUKLARI PARKI OLACAK

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun mesai harcadığı 940 bin metrekarelik alan “Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı” adıyla yakında Ankaralıların hizmetine açılacak.

Alan içerisinde; evcil hayvanlar parkı, yürüyüş ve bisiklet yolları, kapalı ve açık toplamda 5 bin 878 araçlık otopark, seyir terasları, şenlik alanları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, hediyelik eşya dükkânları, konser alanları ve piknik alanları gibi pek çok donatı yer alacak.

ABB ekipleri ayrıca, park alanını ikiye bölen Ankara Çayı’nın temizlenmesi için de hummalı bir çalışma yürütüyor.