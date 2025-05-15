Olay, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Taşköprü Caddesi’nde meydana geldi. Kalamış istikametine seyir halinde olan 34 BVB 98 plakalı konteyner yüklü vincin bom kısmı baş üstü yönlendirme levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle vinç adeta şaha kalktı. Kalamış yönü bir süre trafiğe kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerine çağrılan bir vinç ile takılı kalan vinç kurtarıldı. Zarar gören yön levhası ise belediye ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA