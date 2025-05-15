Gündeminde terörle mücadeleden toplumsal birlikteliğe kadar birçok başlık vardı. Erdoğan, PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararına ilişkin sürecin Milli İstihbarat Teşkilatı ve güvenlik birimlerince dikkatle takip edileceğini vurguladı. Türkiye’nin bu konuda duruşunun net olduğunu belirten Erdoğan, terörü ve şiddeti terk edenlere suhuletle yaklaşacaklarını, ancak yanlışta ısrar edenlerle mücadeleden asla geri adım atmayacaklarını söyledi.

Konuşmasının devamında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Türk, Kürt ve Arap halklarının tarih boyunca birlikte var olduklarını, birlikte savaşıp birlikte acılar yaşadıklarını ifade etti. Bu halklar arasında suni ayrımlar yaratılmasının, hasımların ve emperyalist güçlerin işine yaradığını dile getirdi. Erdoğan, böl, parçala, yönet taktiğinin bu topraklarda yüzyıllardır uygulandığını ancak bu oyuna bir kez daha düşülmemesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, AK Parti’nin siyaset sahnesine çıkışının rastlantısal olmadığını da dile getirerek, partinin taşıdığı misyona ve dava bilincine dikkat çekti. Her bir teşkilat mensubunun bu bilinçle hareket etmesini isteyen Erdoğan, teşkilat üyelerine “sizden cesaret alsınlar” çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı ayrıca, her türlü tehdit karşısında Türkiye’nin güçlü duruşunu sürdüreceğini, vatandaşların bu konuda net bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında, Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gündemine hâkim olduğunu ve Cumhur İttifakı’nın bu süreçte sağlam bir duruş sergilediğini vurguladı. Terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımların vatandaşlara anlatılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, yapıcı bir dilin benimsenmesini ancak gerektiğinde sert bir duruşun da sergilenmesinin önemine değindi.