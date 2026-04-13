Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 13 Nisan 1934'te Ayvalık'a gelişinin 92. yılı, coşkulu bir törenle kutlandı. O dönem Atatürk'ün ilçeye giriş yaptığı güzergâh, bugün protokol ve halkın katılımıyla tekrar yüründü.

Ayvalık Karayolları 29. Şube Şefliği önünden saat 10.00'da başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin'in yanı sıra daire amirleri, gaziler, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende önce saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunumu sonrası Atatürk Anıtı'na çiçekler bırakıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, 92 yıl önce, bugün Ayvalık'a gelip bu toprakları ziyaret eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün güzergâhından yürüyerek halkın karşısına gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda günün anlam ve önemiyle ilgili şöyle konuşan Başkan Ergin, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün 13 Nisan 1934 tarihinde Ayvalık'a gelişi, kentimizin tarihine kazınmış anlam kazanan önemli günlerden biridir. Bugün, tarihimizin en gururlu sayfalarından birinin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel Ayvalık'ımıza ziyaretinin yıl dönümünü kutlamak için bir aradayız. 13 Nisan 1934'te bu topraklara attığı her adım, sadece bir ziyaret değil; bağımsızlık meşalesinin bu kıyılarda yeniden yanmaya başladığının önemli işaretlerinden biridir. O gün Ayvalık'ta yaşanan heyecanı, o anlara tanıklık eden büyüklerimizden dinleyerek büyüdük. 'Paşamız geliyor' diyerek bayraklarıyla yollara düşen Ayvalıklılar, bir milleti yeniden ayağa kaldıran lidere duydukları sevgi ve minneti en içten şekilde göstermişlerdir. Atatürk, Ayvalık'a geldiğinde sadece zeytin ağaçlarını ve maviyi görmedi; o, işgale karşı ilk kurşunu sıkarak milli mücadelenin fitilini ateşleyen bu kahraman kentin asil ruhunu gördü. Ayvalık, onun gözünde her zaman vatanın sarsılmaz bir kalesi olmuştur. O'nu Ayvalık'ta ağırlamış olmanın verdiği onur, omuzlarımıza büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bizler de bugün yerel yönetim olarak; onun işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için; Doğamızı koruyarak, Kültürel mirasımıza sahip çıkarak ve her bir ferdimizin refahı için yılmadan çalışarak bu sevdayı sürdürüyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. 'Hoş geldin Paşam' nidasıyla yankılanan sokaklarımızda, bugün de aynı heyecan ve aynı kararlılıkla yürüyoruz. Atatürk'ün ışığı, Ayvalık'ın mavisiyle sonsuza dek birleşmiştir. Hepimize kutlu olsun! Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyor; 'Paşam, Ayvalık'ımıza iyi ki geldiniz, hoş geldiniz diyorum.'diye konuştu.

Törende duygusal anlar yaşandı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in konuşmasının ardından öğrencilerin günün anlam ve önemine ait şiirleri seslendirmesinin ardından halk oyunları gösterimleri ilgiyle izlenildi.

Etkinlikte Atatürk'ün Ayvalık'a gelişiyle ilgili fotoğraflar, belgeler ve hatıralar paylaşılırken, birçok vatandaş gözyaşlarına hâkim olamadı. Ayvalık halkı, her yıl 13 Nisan'da olduğu gibi bu yıl da Ata'sını aynı sevgi ve bağlılıkla andı.