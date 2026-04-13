

Karşılaşmanın ardından İnegöllü gazetecilere açıklama yapan Sultan Su İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, galibiyeti maç esnasında emniyet güçleri tarafından tribünden çıkarılan taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.

“TARFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN”

Başkan Ademoğlu açıklamasında, “Kazandığımız için mutluyuz. Teknik heyetimizi, futbolcu kardeşlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Galibiyeti maç esnasında emniyet güçleri tarafından tribünden çıkartılan taraftarımıza armağan ediyoruz. Onlar da çıkarıldıkları dakikaya kadar takımımızı desteklediler. Sezon başından bu yana hep yanımızda oldular.” dedi.

“FUTBOLCU KARDEŞLERİMİZİ HEPİMİZ TEBRİK ETMEMİZ GEREKİYOR”

Hakem yönetimine sert tepki gösteren Ademoğlu, “Biz bu sene hakemlerden çok çektik. Üst klasman hakemi yollanmış ama gerçekten üst klasman hakemi olmuş… Hakem tamamen operasyona gelmiş, bunu net söylüyorum. Olmayan penaltı, olmayan fauller, sarı kartlar derken operasyonu güzel yönetti ama biz her zaman şuna inanıyoruz; Allah’ın adaleti var. Hem Ankaragücü’nü hem de hakemi yendik. Geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamada da demiştim; bu yürekli futbolcuların alkışlanması gerekiyor. Şehrimize gurur yaşatıyorlar. Önümüzde iki maç kaldı, sonuna kadar mücadele edeceğiz.” dedi.