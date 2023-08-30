Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taaruz'un ilk saatlerinde çekilen meşhur fotoğrafını çeken Cumhuriyet tarihi fotoğrafçısı Etem Hamdi Tem, o karenin hikayesini anlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu, dünya tarihinin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdı. Düşmana vurulan darbe ile Anadolu'nun işgal edilemeyeceği tüm dünyaya gösterilmiş oldu.

UNUTULMAYAN BİR KARE VAR

Büyük Taarruz sırasında Kocatepe'de bulunan Atatürk'ün o anlara ait bir karesi yıllar geçse de unutulmuyor. Zaferin simgesi haline gelen fotoğraf, Cumhuriyet tarihi fotoğrafçısı Etem Hamdi Tem'in kadrajına ait.

"DALGIN VE DÜŞÜNCELİ DOLAŞIYORDU"

Aynı zamanda Atatürk'ün özel fotoğrafçısı olan Tem, Afyonkarahisar-Kocatepe'deki simgeleşen fotoğrafın anısını, 1960 yılında gazeteci Fikret Otyam'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı: "O sabah Kocatepe'deydik. Taarruz, şafak vakti saat beşte başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa, günler ve geceler süren yorgunluğuna rağmen ayakta, vaziyeti adım adım takip ediyor, direktifler veriyordu. Bir ara kumandanlardan ayrıldı. Tek başına, kayalıklar arasında dalgın ve düşünceli dolaşmaya başladı. Zaman zaman sahra dürbünleriyle düşman cephesine bakıyordu. Bir ara o kayalık tepenin ucuna geldi. Hafifçe eğilmişti. Başparmağı dudaklarının arasındaydı. Hemen objektifimi çevirdim, adeta nefes almayacak kadar sessizce deklanşöre bastım, resmini çektim."