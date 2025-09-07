Maç 0-0 berabere bitti.
Hafta içinde kupa maçında deplasmanda Aliağa FK’ya 2-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupasına erken veda eden İnegöl Kartalları, sezonun ilk maçında sahasında Çankaya SK takımını ağırladı.

Karşılıklı atakların yaşandığı maçta ilk yarı da dakika 42'de Kafkasspor Fatih'in ayağından mutlak gol pozisyonu değerlendiremedi. İlk yarı 0-0 bitti.

İkinci yarıda da karşılıklı atakların yaşandığı maçta Kafkasspor, zorlu rakibi karşısında kontrollü oyunu tercih ederek 1 puanla yetindi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ