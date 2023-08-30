HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Mardin Kızıltepe örgütünün kurultayında yaptığı konuşmada eğitim sistemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, zorunlu eğitimin çocuklar için uygun olmadığını savunarak, eğitimde köklü bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı. "Mutlaka müfredatımızı sil baştan gözden geçirecek bir eğitim devrimine ihtiyacımız var" diyen Yapıcıoğlu, "Özellikle karma eğitimin devam ettiği okullarda gençler birbirini taciz edebilirler. Bunun sorumlusu onları o hale düşürmeye adeta teşvik eden, zorlayan eğitim sistemidir” diye konuştu.

HÜDA PAR milletvekili Faruk Dinç ise karma eğitimin ideolojik amaçlarla dayatıldığını öne sürmüştü. "Ülkemizde karma eğitimin dayatılması, eğitimin ideolojiye kurban edilmesidir. Bu deli gömleğini ne zaman çıkaracağız?" ifadeleriyle hala gündemde kalmaya devam ediyor.