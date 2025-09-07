Özellikle Çin’le rekabet ortamı bulamayan birçok tekstil markası üretimlerini Mısır’a taşımaya başladı. İnegöl’de ki dev tekstil firmaları firma bünyesinde ki bazı bölümleri Mısır’a taşıdı. İşte ayrıntılar...

Dünya markalarının üretim merkezlerinden biri olan Bursa ve İnegöl ilçesinde dev markaların Mısır’a göçü hızlandı.

NEDEN MISIR’I TERCİH EDİYORLAR?

Edinilen bilgiye göre Mısır’a giden işletme sayısı 800’ü buldu. Bu firmaların Mısır’a 3,5 milyar dolarlık yatırım yaparak 100 binden fazla kişiye istihdam fırsatı sağladı. Mısır’a göçün nedenleri arasında ise dünya devlerinin Türk şirketlerini sıkıştırarak fiyatları düşürmelerini istemesi.



Çin’in fiyat politikası altında çare arayan Türk şirketleri kapılarını sonuna kadar açan Mısır’ı bir çıkış kapısı olarak görmelerine başladı.

Türkiye’de asgari ücretin 535 dolar, Mısır’da ise 125 dolar olması, yine Türkiye’de vasıfsız bir işçi maliyetinin aylık 700 dolarlar seviyesinde, Mısır’da ise 150-200 dolarlar seviyesinde olması bu ülkeyi cazip bir merkez haline getirdi.

Türkiye’de beyaz yakalı çalışan maliyeti 1000 ile 1500 dolar seviyesindeyken bu rakam Mısır’da 250-300 dolar arasında değişkenlik gösteriyor.

Mısır’ı cazip hale getiren en önemli unsurların başında ürünlerin ABD’ye vergisiz olarak ihraç edilmesi. Tekstil sektörünün en büyük alıcılarının ise ABD’li şirketler olması Türk şirketlerinin önlerini açıyor.



Mısır’dan yapılan ihracatlara %7’lere varan nakit teşvik, elektrik fiyatlarının Türkiye’ye oranla %50, doğalgaz fiyatlarının ise %25’in üzerinde ucuz olması ve ülkedeki döviz kurlarının aşırı oynak olmaması da Türk şirketlerini cezbediyor.



İNEGÖL’DEN GİDEN DEV FİRMALARDA VAR

Edinilen bilgiye göre İnegöl’ün dev tekstil firmaları da Mısır’a yatırım yapan şirketler arasında yer alıyor. Aralarında İSKO, Küçükçalık gibi dev şirketlerinde yer aldığı firmalar yatırımların bir bölümünü Mısır’a taşıdı. Ancak Türkiye pazarından tamamen çekilmediler.

Mısır’a yatırım yapan İnegöl’de ki şirketler, şirketlerin bünyesinde yer alan bazı bölümleri şimdilik Mısır’a taşıdı.