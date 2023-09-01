İnegöl Ateş Karıncaları Gençlik Hareketi Derneği bu yazda onlarca çocuğun egitim programını tamamlayarak coşkulu bir final töreni yaptı.

Dernek bahçesinde gerçekleştirilen törende eğitimlerini tamamlayan öğrencilere eğitim görevlileri tarafından belgeleri takdim edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ateş Karıncaları dernek başkanı Tarık Bostancı; Öncelikle böylesine güzel bir çalışmanın kazasız belasız ve iyi neticelerle sonuçlandığı için Rabbimize şükürler olsun. Haziran ayı itibariyle başladığımız ve Ağustos ayının sonuna doğru noktaladığımız yaz kuran kursumuzda çocuklarımıza milli ve manevi duyguları aşılamaya çalıştık. Eğitim görevlisi arkadaşlarımızla Elifba ve Kuran dersleri Siyer, Ahlak ve İbadet konuları ile ilgili dersler yaparak manevi temel eğitimler vermeye çalıştık. Bunun yanı sıra dersler dışındaki vakitlerde de eğlenceli aktiveteler ekleyerek motivasyonlarını arttırmaya gayret ettik. Bu sene 55-60 kişilik bir öğrenci katılımı ile sezona başladık. O yüzden dolu dolu bir yaz kursu oldu diyebilirim.

AMACIMIZ DOĞRU YÖNLENDİRME

Çocukların doğru yönlendirmesi dahilinde müthiş yeteneklerinin ortaya çıktığını ifade eden Bostancı; Biz biliyoruz ki bu kardeşlerimizin hepsi birer pırlanta misali çok zeki çocuklar. Amacımız doğru yönlendirme yaparak yeteneklerini ortaya çıkarmak ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutabilmek. Biz inanıyoruz ki Manevi eğitimini almış zeki ve yetenekli bir genç geleceğini tahrip etmek isteyen yanlış kişilere, kitlelere kesinlikle müsade etmeyecektir.

Son olarak ben kurs boyunca öncelikle eğitim görevlisi hocalarıma daha sonra velilerimize ve bizlerden desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum."dedi.