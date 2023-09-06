Ateşli havalenin epilepsiye dönme riskinde üç şeye bakıyoruz. Bir tanesi ateşli havale basit mi, komplike mi? Basit ateşli havale, günde birden çok olmaz. Tek taraflı olur. EEG’sinde belirgin bir bozukluk yoktur. Ailesinde de ateşli havale olduğunu saptarız. Havalesi 15 dakikadan uzun sürmez. Basit olmayan tipte, ateşli havalenin görülmüş olduğu 6 ay-5 yaş ya da 3 ay-6 yaş sınırının dışında da ateşli havale gözleyebiliyoruz. Bir günde birden çok olabiliyor. 15 dakikadan uzun sürebiliyor. Aile öyküsünü görmüyoruz. Tek taraflı yani vücudun bir tarafında da olabiliyor. EEG’de bazı değişiklikler bulabiliyoruz. İkinci baktığımız faktör, nörolojik muayenesinde bir sorun var mı ve gelişim basamaklarında gerilik var mı? Üçüncü baktığımız şey de, ailesinde epilepsi var mı? Yani birincisi komplike febril konvülziyon mu, ikincisi nörolojik muayenesinde ya da gelişiminde bir sorun var mı, üçüncüsü ailesinde epilepsi var mı? Hiç risk faktörü yoksa bir artış yoktur. Bir tane risk faktörü varsa, iki misli gibi bir artış düşünebiliriz ama iki ya da üç risk faktörü olan çocukta normalde epilepsi ihtimali 0-5-1 iken %10’lara vardığını görebiliyoruz. Epilepsi riskini tayin ederken EEG’nin yeri ne derseniz, ateşli havalenin özel bir EEG bulgusu yoktur. Ateşli havalede EEG, ateşli havalenin bir daha ne zaman tekrarlayacağını ya da epilepsiye dönüp dönmeyeceğini göstermede yardımcı olmayacaktır.