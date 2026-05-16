Avcılar Denizköşkler Sahili'nde sabah saatlerinde devriye görevi yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı özel güvenlik görevlileri, denizde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi fark etti. Güvenlik görevlilerinin durumu ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sahil güvenlik, deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cüzdanı ve telefonu kayalıklarda çıktı

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede geniş çaplı araştırma başlatan asayiş ekipleri, sahildeki kayalıkların üzerinde bir cep telefonu ve cüzdan buldu. Cüzdandan çıkan kimlik kartı incelendiğinde, cansız bedenin 36 yaşındaki Aykut Ateş'e ait olduğu tespit edildi.

Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

Olay yeri inceleme ekipleri, deniz polisi ve Cumhuriyet Savcısı'nın sahil şeridinde gerçekleştirdiği titiz çalışmaların ardından şüpheli ölümle ilgili soruşturma derinleştirildi. Aykut Ateş'in cansız bedeni, ölümün intihar mı, kaza mı yoksa cinayet mi olduğunu netleştirmek ve kesin ölüm nedenini belirlemek amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.