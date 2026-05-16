2002 yılında İnegöl’de kurulan ve tamamen gönüllülerden oluşan İnegöl Arama Kurtarma Derneği (İNKUT), toplumsal afet bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerini yeni hizmet merkezinde ve sahada kararlılıkla sürdürüyor. Okullardan iş yerlerine kadar geniş bir yelpazede eğitimler düzenleyen dernek, vatandaşları ve gençleri olası afetlere karşı hazırlıyor.

​İmam Hatip Lisesi’nde Nefes Kesen Yangın Tatbikatı

Afet bilincinin erken yaşlarda aşılanması gerektiği vizyonuyla hareket eden İNKUT ekipleri, eğitim zincirine bir yenisini daha ekledi. İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen uzman eğitmenler, gençlere afet öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış şekillerini teorik olarak aktardı.

​Eğitimin ardından okul bahçesinde gerçekleştirilen uygulamalı yangın tatbikatı ise nefes kesti. Olası bir yangın anında tahliye adımları ve yangın tüpünün doğru kullanımı öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun katılım gösterdiği tatbikat, gerçeği aratmayan sahnelerle başarıyla tamamlandı.

​Sahada Aktif Çalışma, Kesintisiz Eğitim

İNKUT’un yürüttüğü çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Yavuz Bayram, faaliyetlerin yeni merkezlerinde tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı. Afet farkındalık eğitimleri ve yangın tatbikatları ile gönüllü ekibin sahada aktif bir şekilde rol aldığını belirten Bayram, afet anında doğru refleksleri topluma aşılamayı hedefledikleri aktardı.