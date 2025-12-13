İstanbul Avcılar’da bir otomobil, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyonete çarptı. Otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, otomobilin hurdaya dönüştüğü feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan Mustafa K., yönetimindeki 34 BK 901 plakalı otomobil, iddiaya göre, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Kaan Mustafa K., ve Berkan Balcıoğlu araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Berkan Balcıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kaza kamerada

Otomobilin seyir halinde olduğu caddede kamyonun aniden sola dönmesi nedeniyle yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun sola döndüğü esnada otomobilin çarptığı görülüyor.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.