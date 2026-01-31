Ekiplerce yapılan denetimde, iş yerinde çalışan 8 yabancı uyruklu şahsın tamamının çalışma izninin bulunmadığı, bu kişilerden 6'sının ise kimliksiz olduğu ve yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlendi. Kimliği bulunmayan yabancı uyruklu şahıslar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Yabancı uyruklu şahısları temin ederek çalıştırdığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.