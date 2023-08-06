Avcılar’da sabah saatlerinde bir kağıt geri dönüşümü tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü

Yangın, sabah 08.00 sıralarında Avcılar Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan kağıt geri dönüşümü tesislerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü dumanla kapladı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tesislerin hem ön hem de arka tarafından yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonrası yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.