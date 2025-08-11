Kocaeli’nin en prestijli projelerinden Zeray Dora Hill’de inşaat sürecinin sonuna gelindi. Modern mimarisi, zengin sosyal alanları ve doğayla uyumlu tasarımıyla dikkat çeken proje, kısa süre içinde sahiplerine teslim edilecek.

Kocaeli’nin değer kazanan bölgelerinden birinde yükselen Zeray Dora Hill, Zeray imzasını taşımanın yanı sıra, projede modern yaşamın tüm ayrıcalıkları doğayla iç içe bir konseptte sunuluyor. Zeray Dora Hill; geniş peyzaj alanları, yüzme havuzları, spor alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları, kapalı otopark ve 7/24 güvenlik sistemi ile sakinlerine hem huzurlu hem de güvenli bir yaşam sunuyor. Proje, neoklasik modernizm ilkeleri taşıyan mimarisi ile kalitenin standartlarını yeniden tanımlıyor.

Gayrimenkul sektörünün tüm zorlu şartlarına rağmen hız kesmeden proje teslimlerine devam eden Zeray, Dora Hill projesinde kısa süre içerisinde anahtar teslimlerine başlamanın gururunu yaşıyor.

Bölgeye değer katıyor

Ulaşım noktalarına, eğitim kurumlarına, sağlık tesislerine ve alışveriş merkezlerine yakınlığı ile hem aileler hem de yatırımcılar için tercih edilen proje, sunduğu yaşam kalitesi ile Kocaeli’yi hak ettiği metropol standartlarına taşıyor. Kocaeli’de villa üretimi ile sektöre giriş yapan Zeray, Kocaeli’de değer katma vizyonu ile hareket ettiğini ifade ediyor. Komşu illerimizde yatırım yapan lüks proje arayışında olan yatırımcılara başta şehrin ayrıcalıklarını sunan ve özgün mimarisi ile öne çıkan projeler üreten Zeray, tüm olumsuz algılara rağmen sorumluluk almaya devam ediyor.

Geleceğe yatırım

Zeray Dora Hill, yalnızca bir ev değil, uzun vadeli prestijli bir yatırım fırsatı olarak da öne çıkıyor. Doğayla iç içe konumu ve yüksek yaşam standartları, projeyi bölgedeki en dikkat çekici adreslerden biri haline getiriyor. Sınırlı sayıda daire stoğu kalan projede şu an yüzde 5 peşinat ile teslim öncesi fiyat avantajı imkanları sunuluyor. Bir sonraki teslim projesi olan Zeray Dilasa Orman’da ise imalatlar hızlanarak devam ediyor. SPK tarafından GYO dönüşüm onayı alan Zeray yakın süre içerisinde Gong Törenine hazırlanıyor. Teslim projelerinin yanı sıra inşaatı devam eden Harmony City, Gazania Life, Miracle Garden projelerinde geleceğe yatırım fırsatları sunuyor. Özellikle Harmony City projesi ile Zeray kalite standartlarından ödün vermeden geliştirdiği mimari çözümlerle her bütçeye uygun yatırım fırsatları sunuluyor.