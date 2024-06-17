Avrupa İlaç Ajansı (EMA), metamizol içeren ağrı kesicilerle ilgili endişeler nedeniyle bu ilaçları gözden geçirmeye başladı. Metamizol kullanımı, agranülositoz riskine yol açabileceği endişesiyle yakından incelenecek.

Agranülositoz, ani ve ciddi bir şekilde beyaz kan hücrelerinin azalmasına neden olabilen tehlikeli bir durumdur. Bu durum, vücudun enfeksiyonlarla mücadele yeteneğini önemli ölçüde zayıflatır ve ani ateş, boğaz ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

EMA'nın güvenlik komitesi (PRAC), bu ilaçların Avrupa Birliği genelinde kullanımının devam edip etmeyeceği veya ruhsatlarının değiştirilmesi gerekip gerekmediği konusunda tavsiyelerde bulunacak. Metamizol içeren ilaçlar Avrupa'nın pek çok ülkesinde onaylanmış durumda ve bu ilaçların listesi de yayınlandı.