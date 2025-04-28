UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa’nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA maçlarının yarı final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek.
UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 29 Nisan - 1 Mayıs canlı yayın maç takvimi şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi
29 Nisan Salı
22.00 Arsenal - PSG: TRT Spor
30 Nisan Çarşamba
22.00 Barcelona - Inter: TRT 1
UEFA Avrupa Ligi
1 Mayıs Perşembe
22.00 Athletic Bilbao - Manchester United: TRT 1
22.00 Tottenham - Bodo/Glimt: TRT Spor
UEFA Konferans Ligi
1 Mayıs Perşembe
22.00 Real Betis - Fiorentina: tabii Spor 1
22.00 Djurgarden - Chelsea: tabii Spor 2