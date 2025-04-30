Tatbikata toplam 13 gönüllü katılırken, 40 dairelik sitede yaşayan 276 kişiye eğitim verildi.

Tatbikat sürecinde katılımcılara olası bir deprem anında nasıl hareket edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca yangınla mücadele ve arama-kurtarma ekipmanlarının tanıtımı yapılarak kriz anlarında doğru davranış biçimleri hakkında bilgilendirme sağlandı.

İHH yetkilileri, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını vurgularken, bu tür eğitimlerin farklı bölgelerde devam edeceğini ifade etti. Hazırlıklı olmanın hayat kurtardığı bir kez daha gözler önüne serildi.