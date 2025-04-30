Fenerbahçe formasıyla kendisinden imza alan çocuk taraftarın fotoğrafını paylaşan Uruguaylı futbolcu, sosyal medyada tek cümlelik notuyla gündem oldu.

Premier Lig ekibi Arsenal'den 2022 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan ve geçtiğimiz günlerde sözleşmesini uzatan Lucas Torreira, imza gününde hayranlarıyla buluştu.

29 yaşındaki yıldız futbolcu, imza gününde dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Torreira, kendisinden imza almak için gelen Fenerbahçe forması giymiş çocuk taraftarın fotoğrafına yer verdi.

Instagram hesabından Fenerbahçe taraftarıyla birlikte sarı lacivert kalp emojilerini paylaşan Torreira, "Rakipler ama asla düşman değiller" mesajını yazdı.

Bu sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve TFF Süper Kupa'da 44 maça çıkan Lucas Torreira, son olarak deplasmanda 5-1 kazanılan Eyüpspor maçında fileleri havalandırmış, bu sezon gol sayısını 5'e çıkarmıştı.