Türkiye’yi temsilen mindere çıkan altı genç sporcu, toplamda 9 madalya ile ülkeye döndü. Sporcular, elde ettikleri başarılarla yalnızca kürsüye çıkmakla kalmadı, aynı zamanda bilek güreşi branşında Türkiye’nin adını Avrupa'nın en üst seviyelerine yazdırdı.

Madalya tablosuna bakıldığında kulüp sporcuları 4 Avrupa şampiyonluğu, 3 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti. 15 yaş altı kategoride 45 kilogramda yarışan Berat Demir, sağ ve sol kolda rakip tanımadı ve iki kolda da Avrupa şampiyonu oldu. Aynı yaş grubunda, 55 kilogramda mücadele eden Said Süleyman da sol kolda şampiyonluğa uzanarak bayrağı zirvede dalgalandırdı.

60 kilogramda yarışan Akif Çağlayan ise çifte madalya kazandı: sağ kolda Avrupa ikinciliği, sol kolda ise üçüncülük aldı. Bu başarıyı 18 yaş altı 60 kilogram kategorisinde yarışan Raşid Mavigil’in performansı izledi. O da sol kolda Avrupa şampiyonu olurken sağ kolda üçüncülüğü elde etti. 18 yaş altı 75 kilogramda ter döken Yiğit Hamza Karaduman, sol kol finalinde rakibine geçilerek Avrupa ikincisi oldu. 23 yaş altı kategoride, 60 kilogramda yarışan Yusuf Demir ise sol kolda Avrupa ikinciliği ile madalya koleksiyonuna katkı sundu.

Yarışmaların ardından yurda dönen sporcular, memleketlerinde coşkuyla karşılandı. Meşalelerle karşılanan genç sporcular, sokaklarda alkışlar eşliğinde yürüdü. Bu tablo, yalnızca madalyaların değil, azmin ve emeğin de birer göstergesiydi. İrfan Genç İzcilik Spor Kulübü, altyapıya verdiği önem ve disiplinli çalışmalarıyla bu başarının tesadüf olmadığını bir kez daha ortaya koymuş oldu. Sporcuların Avrupa sahnesinde sergilediği kararlılık ve özgüven, geleceğe dair umutları da artırdı.