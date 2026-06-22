Sakarya'da kick boks eğitimi alan çocuklar ve gençler, spor sayesinde hem fiziksel hem de ruhsal olarak güçleniyor. Kimi kendini savunmayı öğrenmek, kimi sosyal çevre edinmek, kimi ise milli sporcu olmak için ringlerde ter döküyor.

Düzenli fiziksel aktivite; çocukların karakter yapısını güçlendirirken, disiplin kazanmalarına, dijital bağımlılıktan uzaklaşmalarına ve geleceğe yönelik farklı hedefler oluşturarak sosyalleşmelerine imkan tanıyor. Son yıllarda özellikle kilo verme gayesiyle tercih edilen kick boks kurslarında eğitim alan çocuklar, spor sayesinde hem ruhsal hem de bedensel gelişim süreçlerini destekliyor. Sporu bir yaşam biçimi haline getiren öğrenciler, sosyal medya karşısında vakit geçirmek yerine antrenmanlarda akranlarıyla iletişim kurarak zinde kalıyor. Kimi kendini savunmayı öğrenmek, kimi sosyal çevre edinmek, kimi ise milli sporcu olmak için ringlerde ter döküyor.

Cihan Çamoğlu: 'Kendimi daha enerjik ve daha güçlü hissediyorum'

Kendi isteğiyle savunma sporuna yöneldiğini belirten 9 yaşındaki yeşil kuşak öğrencisi Cihan Çamoğlu, 'Ben gelmek istedim, 'baba beni kick boks kursuna yazdırır mısın, çok istiyorum, artık kendimi savunmayı öğrenmenin zamanı geldi' dedim. Kendimi daha enerjik ve daha güçlü hissediyorum. Spor yaptığım için çok mutluyum. Burada ki bütün arkadaşlarım pırıl pırıl. Hepsi çok güçlü ve yetenekli. Hocalarımız da bizimle ilgileniyorlar ve çok destek veriyorlar. Sağ olsunlar, bizim dediğimizi bir daha söyletmeden yapıyorlar. Allah onları başımızdan eksik etmesin' diye konuştu.

Beril Özmez: 'Buraya geldiğimde kendimi terapiye gitmiş gibi hissediyorum'

Spor yapmanın kendisine psikolojik ve fiziksel katkılar sunduğunu ve milli takım hedefi olduğunu ifade eden 16 yaşındaki Beril Özmez, 'Evde sıkılıyordum. Spor yapma ihtiyacı duyduğum için kick boksa başladım. Burada kurulan arkadaşlıkların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel arkadaşlarım var, ortamımız çok güzel. Gerek hocalarımız gerek partnerlerimiz çok iyiler. Evde büyük ihtimalle yatıyor olacaktım. Telefonda sosyal medyada vakit geçirmekten başka bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Kick boks olsun yada her türlü spor olsun, herkesin spor yapması gerektiğini düşünüyorum. Gerek psikolojik gerek fiziksel çok fazla faydası oldu. Buraya geldiğimde kendimi terapiye gitmiş gibi hissediyorum. Hem fiziksel hem ruhsal açıdan bana çok iyi geliyor. Hedefim ilk önce il birinciliğinin ardından Türkiye şampiyonu olmak. Sonrasında milli takımda Avrupa ve Dünya şampiyonu olup İstiklal Marşımızı tüm arenalarda okumak istiyorum. Amacım bu' şeklinde konuştu.

Rıdvan Köse: 'Ne kendi akran zorbalığı yapıyor ne de buna maruz kalıyor'

Çocukların yoğun şekilde ekranlara maruz kalmasına karşı doktorların da sporu tavsiye ettiğini, disiplinin çocukların sosyal ve eğitim hayatını doğrudan şekillendirdiğini belirten Antrenör Rıdvan Köse, 'Çocukluğumdan beri yapıyorum. Babam sayesinde başladım. 5 yaşından beri yapıyorum. Şuan sadece antrenörlük yapıyorum ama geçmişimizde müsabıklığımız var. Müsabıklıktan geldiğimiz içinde çocukları ona göre eğitiyoruz. Daha verimli oluyor. Ağabeyimde benim gibi müsabık. Beraber yapıyoruz salonun antrenörlüğünü. Sakarya'da çok eski olduğumuz için neredeyse her sene şampiyonluğumuz var. Türkiye ve dünya çapında da şampiyonluğumuz var. Yaklaşık 100 öğrencimiz var. Kick Boks olarak ders veriyoruz. Ayrı ayrı gruplarda oluyor. En küçük 5 yaşından itibaren başlatıp temel jimnastik eğitimiyle beraber kick boks öğretmeye başlıyoruz. Sonrasında gençler, büyükler, kadınlar grupları var. Ayrı ayrı oluyor. Sporu sevdirerek başlatıyoruz, kadın sporcularımıza sokakta kendilerini daha iyi ifade edip korunabilmeleri için farklı eğitimlerimiz oluyor. Genelde aileler teşvik ediyor. Çağımızda çocuklar televizyona ve ekranlara çok maruz kaldığı için doktorlarda öneriyor sporu. Dikkat bozukluğu olan çocuklar çok oluyor, spor onlara yardımcı oluyor. Disiplin sporu olduğu için dışarıda ki hayatlarını etkiliyor. Sosyal, eğitim hayatını etkiliyor. Arkadaş ilişkilerini de geliştiriyor. Sonrasında ne kendi akran zorbalığı yapıyor ne de buna maruz kalıyor. Kişisel iletişim geliyor diyelim, hem kendi yaş grubuna karşı iletişimi çok iyi gelişiyor. Zinde oluyorlar. Bütün hayatını disiplinli şekilde yaşıyor. Sürekli kafasında burası oluyor. Hayatını buraya göre ayarlıyor. Genel olarak 4-5 yaşlarında başlamaları en iyisi' ifadelerini kullandı.