Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da düzenlenen kitap okuma etkinliğiyle minikler sıfır atık konusunda bilinçlendirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi Sıfır Atık bilincinin aşılanması hedefiyle 19-25 Nisan Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası’nda Ormanya’da kitap okuma etkinliği düzenledi.

Kartepe Süleyman Şah İlkokulu’ndan 85 öğrenci, sınıf öğretmenleri ile birlikte Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkında etkinliğine katıldı. Öğrencilere yetkililer tarafından sıfır atığın önemini anlatan çeşitli materyaller de verildi. Keyifli zaman geçiren öğrenciler daha sonra Ormanya içerisinde bulunan diğer etkinlik alanlarını gezdiler.