Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), hazırladığı yapay zekâ projesiyle Avrupa Birliği’nin (AB) çip üretim planında yer almayı başardı. 16 milyon euro kaynak ayrılan süreçle ilgili konuşan BAU Yapay Zekâ Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kahraman bu çalışmanın ülkemiz için de çok önemli bir kilometre taşı olacağını belirtti.

Avrupa Birliği (AB), dış bağımlılığı azaltmak için çip üretim kararı aldı. Bahçeşehir Üniversitesi, ‘Açık kaynakların kullanılarak çip tasarımında yapay zekâ kullanılması’ projesi ile üretim sürecinde yer almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza attı. AB’nin 16 milyon euro kaynak ayırdığı proje ile ilgili konuşan BAU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yapay Zekâ Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kahraman, “Bahsi geçen proje, sadece Bahçeşehir Üniversitesi için değil, Türkiye için de bir kilometre taşı olma potansiyelini taşıyor” dedi.

“Çip tasarımında devrim oluşturmayı hedefliyor”

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) çip üretme kararı alan Avrupa Birliği’nin ortak girişimi HORIZON Europe Key Digital Technologies (KDT) 2023 Çağrısı’na, RIBL (Remote Innovations in Boolean Logic) başlıklı projeyi sunarak karşılık verdi. Öncü niteliği ve stratejik önemiyle dikkat çeken proje, AB tarafından destek almaya hak kazanırken BAU Avrupa Birliği’nin çip üretim paydaşlarından oldu. Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kahraman, “RIBL projesi, RISC-V ve Açık Kaynaklı Çip Tasarımı alanlarında yapay zeka destekli tasarım araçlarını bir araya getirerek çip tasarımında devrim oluşturmayı hedefliyor” ifadelerine yer verirken; “Entegre devre tasarımı ve yarı iletken teknolojilerindeki bilgi transferini yapay zekâ unsurlarıyla birleştirerek tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu entegre ‘devre/çip’ tasarım sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu açık kaynaklı yazılım araç zinciri, yapay zeka model destekli ‘knowledge transfer’ işlevleri ile çip tasarımında yeni bir çağın kapılarını aralıyor” dedi.

‘Türkiye için de bir kilometre taşı’

Projenin ülkemizi için de önemli olduğuna vurgu yapan Fatih Kahraman şöyle konuştu: “Bu proje, üniversitenin Avrupa Birliği projelerindeki en büyük bütçeli ve stratejik açıdan en önemli başarılarından biri olarak öne çıkıyor. Çip tasarım ve üretimi, günümüzdeki dijital devrimin temel taşları arasında yer alıyor ve bahsi geçen proje, sadece Bahçeşehir Üniversitesi için değil, Türkiye için de bir kilometre taşı olma potansiyelini taşıyor. Bu stratejik adım, ülkemizin çip teknolojileri alanında uluslararası düzeyde rekabet avantajı sağlama hedefine büyük bir katkı sunmaktadır.”

Çip tasarımında yüksek lisans

Projenin, Avrupa’nın çip üretimi yol haritasında önemli bir paydaş olma amacını taşıdığını ifade eden Fatih Karaman, “Bahçeşehir Üniversitesi, projenin bir parçası olarak Artech International BVBA ile birlikte özelleşmiş yüksek lisans ve doktora eğitim programları düzenleyerek sektörde uzmanlaşmış bireylerin yetişmesine katkı sağlamayı planlıyor. Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi’nin ‘Sayısal Mikroçip Tasarım ve Doğrulama/Digital IC Design and Verification" programı, Türkiye’de çip tasarımı konusunda uluslararası seviyede eğitim veren ilk yüksek lisans programı olma özelliği taşıyor” açıklamasını yaptı.

16 milyon euro bütçe

Projenin Türkiye’de çip tasarımı eğitimine yönelik sağladığı desteğin, sektördeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyleyen Fatih Kahraman Türkiye’nin bu alandaki güçlü pozisyonunu vurgulayarak “Bu stratejik proje, sadece bir proje onayından öte, çip tasarımı konusunda Türkiye’nin uluslararası alandaki pozisyonunu güçlendirecektir. Bahçeşehir Üniversitesi, bu alandaki altyapısı, uzmanlığı ve gerçekleştireceği yenilikçi faaliyetler ile geleceğin teknolojik gelişimine önemli bir katkı sağlayacaktır” dedi. BAU Yapay Zekâ Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kahraman, Dr. Öğr. Üyesi Binnur Kurt ve Artech International BVBA’dan Suna Akbayır’ın liderliğinde hazırlanan projenin, toplam bütçesi 16 milyon Euro olan kapsamlı bir işbirliği ağına sahip olduğu belirtildi.