Çanakkale’nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp hafriyat alanına gömen tutuklu sanık Fırat Yıldızhan ile olay sırasında yanında bulunan ve cesedi gömmesine yardımcı olan kardeşi Yağız Yıldızhan’ın yargılanmasına başlandı. Duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Fırat Yıldızhan, “Gergin bir şekilde tartışmaya başladık. Sinirlenince önce boynuna yapıştım. Daha sonra ipi alarak boynuna dolayıp sıkmaya başladım. Çok kısa sürede Saliha’nın öldüğünü fark ettim” dedi. Tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan’ın (20) tutukluluk halinin devamına karar verildi. Maktulün ailesinin Avukatı Ahmet Erzi, “Saliha Gizem boşanmak üzere olduğu Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan tarafından öldürülmüştü. İlk duruşması bugün yapıldı. Yapılan duruşmada maktulün ölümünden sonra tecavüze uğradığına dair Adli Tıp raporu da dosya arasında yer aldı” dedi.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 16 Şubat’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Fırat Yıldızhan (32) boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem’in Lapseki’deki evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem’i evinin önünden otomobille alarak Lapseki’den Biga istikametine doğru yola çıktı. Bu sırada Yıldızhan ve Gizem tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem’i iple boğarak öldürüp, cesedini Biga’nın Çavuşköy Mahallesi mevkisinde bir hafriyat alanına gömdü. Saliha Gizem’den haber alamayan ailesi ise durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan detaylı çalışma sonucunda Saliha Gizem’in Lapseki’den bir araca binip, Fırat Yıldızhan ile birlikte ilçeden ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından Fırat Yıldızhan ile ona yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Yağız Yıldızhan gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem’in cansız bedenini gömdüğü bölgeye gösterdi. Polis ekipleri sabah saat 07.00 sıralarında Çavuşköy Mahallesi’ndeki hafriyat alanında Saliha Gizem’in cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Fırat Yıldızhan ve kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan’ın ’tasarlayarak eşe karşı öldürme’, kardeşi Yağız Yıldızhan’ın ise ’tasarlayarak yakın akrabayı öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ağabey ve kardeşinin yargılanmasına başlandı

Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp, hafriyat alanına gömen tutuklu sanık Fırat Yıldızhan ile olay sırasında yanında bulunan ve cesedi gömmesine yardımcı olan kardeşi Yağız Yıldızhan’ın yargılanmasına Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Maktulün ailesinin avukatları ile sanık avukatları duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan, duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanık Fırat Yıldızhan mahkemedeki savunmasında, “Saliha ile aramız hep açıktı, sürekli tartışıyorduk. Bunun sonucunda ayrı yaşamaya başladık. Ayrı olmamıza rağmen kavgalar devam ediyordu. Kardeşimle birlikte maktulün evinin önüne gittik. Saliha evden aşağıya inerek arabaya bindi, yanıma oturdu. Gergin bir şekilde tartışmaya başladık. Sinirlendikten sonra birbirimize hakaret etmeye başladık. Bir süre sonra sinirlenince önce boynuna yapıştım. Daha sonra arabanın sol cebinde bulunan ipi alarak boynuna dolayıp sıkmaya başladım. Çok kısa sürede Saliha’nın öldüğünü fark ettim. Ne yapacağımı bilemedim. Biga’ya doğru yola çıktık. Biga’da gezerken su çukurlarını gördük. Saliha’yı arabadan indirip su kuyusunun içine koydum. Çevrede bulduğumu kürekle, Saliha’nın üzerine toprak atıp kapadık. Daha sonra eve gittik, olayı aileme anlattım” dedi.

Fırat Yıldızhan’ın kardeşi Yağız Yıldızhan ise, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Olay sonrasında Biga ilçesine bağlı Çavuşköy’de kazılmış bir çukur bulduk. Derinliği yaklaşım 1 metre kadardı. Ağabeyim yengemi sürükleyerek arabadan indirdi ve çukura bıraktı. Ben üzerine sadece 1 defa toprak attım. Olayın ardından kolluk kuvvetleriyle birlikte yengemi bıraktığımız yere giderek, küreklerin yerini gösterdim. Ancak suç aleti ipi bulamadık” diye konuştu.

Tarafların dinlenilmesinin ardından sanık Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan’ın tutukluluk halinin devamına karar verilip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 5 Eylül’e ertelendi.

Maktulün ailesinin Avukatı Ahmet Erzi duruşma çıkışı yaptığı açıklamada, “Saliha Gizem boşanmak üzere olduğu Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan tarafından öldürülmüştü. İlk duruşması bugün yapıldı. Yapılan duruşmada maktulün ölümünden sonra tecavüze uğradığına dair Adli Tıp raporu da dosya arasında yer aldı. Fırat Yıldızhan ve Yağız Yıldızhan’ın ilk eylemi bu değil, aynı zamanda bir önceki eşlerine de bu şekilde tehdit ve hakaretlerde bulunuyorlar. Son kurban maalesef Saliha Gizem Şahin oldu. Yanlarında getirdikleri balya ipiyle boğazından dolayarak iştirak halinde Yağız’la bu eylemi gerçekleştirdiler. Alınan savunmaları yine her zaman kadın cinayetleri dosyasından gördüğümüz üzere bir namus cinayetine büründürmeye çalışma şeklinde bir gerekçe uydurmaya çalıştılar. Lakin bunu da yapamadılar. Hiçbir şekilde öne sürecekleri bir, namusa yönelik hiçbir eylemleri sergileyemediler. Duruşma bir ay sonrasına ertelendi. 5 Eylül’de ikinci duruşması olacak. Her ne kadar eşini iple boğan Fırat Yıldızhan akli dengesinin olmadığına yönelik savunma yapsa da duruşma salonunda sorulan sorulara makul cevaplar vermesinden dolayı bu savunması da gerçek dışı olarak kayıtlara geçti. Duruşma yaklaşık 3 saat sürdü. Duruşmada her iki sanığın da ortak bir iradeyle maktulü öldürdükleri, öldürdükten sonra cesedi ilçe ilçe gezdirip, gömmek için yer aradıkları bunlar da ortaya çıktı. Süreci yakından takip edeceğiz. En ağır cezayı almaları için mücadelemizi vereceğiz. Aileye de bağ sağlığı diliyorum” dedi.