İstanbul Silivri’de motosiklet ile ters yönden dönüş yapan otomobil çarpıştı. Kazada 17 yaşındaki Doruk Aydın hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Silivri’nin Mimarsinan Mahallesi Akevler mevkiinde, TEM bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan motosiklet, trafik ışıklarında ters yöne dönüş yapan otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü, 17 yaşındaki Doruk Aydın yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aydın’ı hastaneye kaldırdı. Ancak genç sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde motosikletin ilerlediği sırada karşı yönden ters dönüş yapan otomobil ile çarpıştığı ve çarpmanın etkisiyle sürücünün yola savrulduğu anlar yer aldı.