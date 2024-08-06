İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, son günlerde kötü niyetli kişilerin belediye, kendisi ve belediye yöneticilerinin adını kullanarak yardım talebinde bulunduğuna dair bilgilere ulaştıklarını belirtti. Başkan Taban, İnegöl Belediyesi'nin böyle bir yardım toplama faaliyeti olmadığını vurguladı ve vatandaşların bu tür taleplere itibar etmemesini, ayrıca durumu emniyet ekiplerine bildirmelerini önemle rica etti.

Başkan Taban'ın açıklamasında, "Son günlerde kötü niyetli kişilerin Belediyemizin, şahsımın ve Belediye Başkan Yardımcılarımızın ve daire müdürlerimizin adını kullanarak yardım talep ettiği bilgisi bizlere ulaşmıştır. Belediyemizin bu şekilde bir yardım toplama faaliyeti yoktur. Bu tür taleplere itibar edilmemesi ve emniyet ekiplerine bilgi verilmesini önemle rica ederim," ifadelerine yer verildi.

İnegöl Belediyesi, vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, resmi kanallar dışında yapılan yardım taleplerine karşı uyarıda bulundu.