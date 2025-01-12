Olay, sabah saatlerinde Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz 3 kişi, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önce bir iş yerinin kepengine tekme atarak zarar verdi, ardından bir bankaya ait ATM’ye taşla saldırdı. Saldırıda ATM’nin camı kırılırken, cihaz kullanılmaz hale geldi. Olayın ardından şahıslar hızla bölgeden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ATM’ye ve iş yerine zarar veren şahısların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA