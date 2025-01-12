Kaza, Sandıklı ilçesi Baştepe köyü yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, E.Ş., idaresindeki 64 LU 247 plakalı kamyon henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönde gelen Ö.Y., yönetimindeki 20 AK 473 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken olayda otomobil sürücü ile E.Y., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.