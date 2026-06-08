Milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Etkinlik çerçevesinde katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Programda konuşan Erdoğan Mahalle Muhtarı Bülent İmren, etkinliğin tarihi bir mirası yaşatmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, 'Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Aydoğdu Bey ve Şehitleri Anma Günü programımızı gerçekleştiriyoruz. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde bölgemiz önemli tarihi olaylara ev sahipliği yapmıştır. Koyunhisar Savaşı'nın ardından Osman Bey'in İznik'i kuşatması üzerine Bizans tekfurlarının birleşerek oluşturduğu kuvvetlerle Dimboz Savaşı yapılmıştır. Tarihi kaynaklara göre Osmanlı'nın ilk yazılı anlaşmalarından birinin de bu bölgede yapıldığı ifade edilmektedir' dedi.

Aydoğdu Bey'in bu topraklarda şehit düştüğünü ifade eden İmren, 'Osman Bey'in kardeşi Gündüz Alp'in oğlu olan Aydoğdu Bey'in hatırasını yaşatmak amacıyla bu programı düzenliyoruz. Bugün yaklaşık 4 bin kişiye yemek ikramında bulunuyoruz. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Yaklaşık 20 yıldır sürdürülen anma programı, yapılan duaların ardından sona erdi.