Yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Yeni Hükümet Konağı’mızın son aşamaya gelen çalışmalarını, Kaymakamımız Sn. Eren Arslan, İlçe Başkanımız Sn. Mustafa Durmuş ve Belediye Başkan Yardımcımız Sn. Melih Ateş ile birlikte yerinde inceledik. Şehrimize çok yakışacak olan bu projeyi en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz.

Yatırımlarımızla şehrimize değer katmaya ve geleceğe kalıcı eserler bırakmaya kararlılıkla devam ediyor, İnegöl’ümüz için değer üretiyoruz…

Hayırlı olsun inşallah" dedi.